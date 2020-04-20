На неделе в Тюмени дождливо

Небольшие осадки на все дни этой недели обещают синоптики.

Сегодня, 20 апреля, и во вторник, 21 апреля, в Тюмени переменная облачность, небольшие дожди и максимум до +15ºС.

В среду, 22 апреля, потеплеет до +23ºС, также небольшой дождь и сильный ветер — до 23 м/с.

В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, переменная облачность, небольшие осадки, ветер до 19 м/с, дневная температура воздуха составит +8ºС...+11ºС.

В субботу, 25 апреля, и воскресенье, 26 апреля, вероятны дожди и снег с дождем, температура воздуха в дневные часы составит +6ºС, скорость ветра до 18 м/с.