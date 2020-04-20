На неделе в Тюмени дождливо

Небольшие осадки на все дни этой недели обещают синоптики.
Сегодня, 20 апреля, и во вторник, 21 апреля, в Тюмени переменная облачность, небольшие дожди и максимум до +15ºС.
В среду, 22 апреля, потеплеет до +23ºС, также небольшой дождь и сильный ветер — до 23 м/с.
В четверг и пятницу, 23 и 24 апреля, переменная облачность, небольшие осадки, ветер до 19 м/с, дневная температура воздуха составит +8ºС...+11ºС.
В субботу, 25 апреля, и воскресенье, 26 апреля, вероятны дожди и снег с дождем, температура воздуха в дневные часы составит +6ºС, скорость ветра до 18 м/с.
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