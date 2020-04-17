На выходных в Тюмени небольшие дожди и ветер

Сегодня, 17 апреля, в городе пасмурно, в дневное время +11ºС...+13ºС, вероятен небольшой дождь, скорость ветра до 16 м/с.

В субботу, 18 апреля, небольшие осадки в течение всего дня, скорость ветра до 17 м/с, днем максимальная температура +12ºС.

В воскресенье, 19 апреля, в утренние часы ясно, потом — облачно и вновь возможен небольшой дождь, днем максимум до +12ºС.