Тюмень за день: 15 апреля

В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса
Всего к этому часу на территории региона зафиксировано 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
На тюменском мусоросортировочном заводе нашли тело мужчины
Проводится доследственная проверка.
Тюменские депутаты рассмотрят вопрос о снижении налогов для местных предпринимателей
Около 10 тыс. тюменских предпринимателей платят единый налог на вмененный доход. По словам Евгения Заболотного, планируется серьезно скорректировать сумму этого налога.
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