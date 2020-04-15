Тюмень за день: 15 апреля

В Тюменской области 18 новых случаев коронавируса

Всего к этому часу на территории региона зафиксировано 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

На тюменском мусоросортировочном заводе нашли тело мужчины

Проводится доследственная проверка.

Тюменские депутаты рассмотрят вопрос о снижении налогов для местных предпринимателей

Около 10 тыс. тюменских предпринимателей платят единый налог на вмененный доход. По словам Евгения Заболотного, планируется серьезно скорректировать сумму этого налога.