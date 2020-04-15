Тюмень за день: 14 апреля

В Тюменской области на время паводка закрыли 9 мостов

На территории Тюменской области закрыто движение по 9 мостовым сооружениям, которые ежегодно подтопляются во время половодья.

В Тюменской области за сутки 14 заболевших коронавирусом

Таким образом, на территории региона зарегистрировано 67 случаев заболевания COVID-19.

Ольга Кузнечевских прокомментировала случаи заражения коронавирусом тюменских медиков

Это результат безответственного отношения конкретных людей, которые приходили в поликлинику вне плана и без особой надобности, подвергая опасности себя и окружающих, считает замгубернатора.