Тюмень за день: 14 апреля

В Тюменской области на время паводка закрыли 9 мостов
На территории Тюменской области закрыто движение по 9 мостовым сооружениям, которые ежегодно подтопляются во время половодья.
В Тюменской области за сутки 14 заболевших коронавирусом
Таким образом, на территории региона зарегистрировано 67 случаев заболевания COVID-19.
Ольга Кузнечевских прокомментировала случаи заражения коронавирусом тюменских медиков
Это результат безответственного отношения конкретных людей, которые приходили в поликлинику вне плана и без особой надобности, подвергая опасности себя и окружающих, считает замгубернатора.
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