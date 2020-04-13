Тюмень за день: 13 апреля

В Тюменской области новые заболевшие коронавирусом заразились в регионе
За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 14 человек. Всего к этому дню в регионе зарегистрировано 53 случая заболевания COVID-19.
На улице Димитрова до середины августа ограничат движение
Там пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения.
О задержках зарплаты тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры
Вся поступившая информация будет проверена.
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