Тюмень за день: 13 апреля

В Тюменской области новые заболевшие коронавирусом заразились в регионе

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 14 человек. Всего к этому дню в регионе зарегистрировано 53 случая заболевания COVID-19.

На улице Димитрова до середины августа ограничат движение

Там пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения.

О задержках зарплаты тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры

Вся поступившая информация будет проверена.