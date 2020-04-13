Тюмень за день: 13 апреля

18:22 13 апреля 2020
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В Тюменской области новые заболевшие коронавирусом заразились в регионе

За минувшие сутки в Тюменской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 14 человек. Всего к этому дню в регионе зарегистрировано 53 случая заболевания COVID-19.

На улице Димитрова до середины августа ограничат движение

Там пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения.

О задержках зарплаты тюменцы могут сообщить на горячую линию прокуратуры

Вся поступившая информация будет проверена.

Теги: Тюмень за день
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