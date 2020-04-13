На улице Димитрова до середины августа ограничат движение

В Тюмени с 25 апреля по 15 августа 2020 года будет прекращено движение транспорта по улице Димитрова: от дома №102 до пересечения с улицей Полевой и от дома №2 до пересечения с улицей Полевой. На этом участке пройдут работы по реконструкции сетей водоотведения.

Пути объезда: улица Свободы, улица Ямская, улица Полевая.

"Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения, и транспортных средств граждан, работающих или проживающих в данном районе, проезд будет обеспечен", — сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.