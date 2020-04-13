В Тюмени тепло и дожди

Сегодня, 13 апреля, в Тюмени в дневное время суток до +14ºС, переменная облачность, также вероятен небольшой дождь.

Небольшие осадки и переменная облачность, по прогнозу синоптиков, задержатся в городе вплоть до субботы, колебаться будет лишь температура воздуха.

Во вторник и среду, 14 и 15 апреля, в городе максимум до +9ºС, в четверг, 16 апреля, до +16ºС, в пятницу и субботу, 17 и 18 апреля, до +13ºС.

В воскресенье, 19 апреля, в областном центре ясно и без осадков, максимальная дневная температура воздуха составит +17ºС.