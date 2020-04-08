Тюмень за день: 8 апреля

На тюменских трассах затруднено движение
Сложная дорожная обстановка сохраняется на двух федеральных трассах: Тюмень — Ханты-Мансийск и Тюмень — Омск.
На карантине после возвращения из-за границы находятся 2 тысячи тюменцев
Об этом сообщила во время сегодняшнего онлайн-брифинга заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
В Тюменской области выполнено более 20 тысяч тестов на коронавирус
Если раньше положительные результаты, полученные в Центре гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, подтверждались в научном центре в Новосибирске, то теперь — в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии.
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