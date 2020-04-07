Тюмень за день: 7 апреля

18:15 07 апреля 2020
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На трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень ограничат движение

Ограничения коснутся общественного и грузового транспорта

Ольга Кузнечевских прокомментировала информацию по 7 новым случаям коронавируса в Тюмени

По словам замгубернатора, все семь пациентов до официального подтверждения диагноза уже находились в областной инфекционной больнице.

Врачи спасли тюменца с пулей в сердце

Доктора успешно устранили все последствия пулевого ранения и полностью восстановил нормальную работу сердца.

Теги: Тюмень за день
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