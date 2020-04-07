Тюмень за день: 7 апреля

На трассах Тюмень — Омск и Курган — Тюмень ограничат движение
Ограничения коснутся общественного и грузового транспорта
Ольга Кузнечевских прокомментировала информацию по 7 новым случаям коронавируса в Тюмени
По словам замгубернатора, все семь пациентов до официального подтверждения диагноза уже находились в областной инфекционной больнице.
Врачи спасли тюменца с пулей в сердце
Доктора успешно устранили все последствия пулевого ранения и полностью восстановил нормальную работу сердца.
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