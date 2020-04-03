В ближайшие дни в Тюмени дождливо

Сегодня, 3 апреля, в городе в дневное время суток до +7ºС, утром ясно, днем преимущественно пасмурно, скорость ветра до 13 м/с.
В субботу, 4 апреля, в областном центре до +9ºС, во второй половине дня также преимущественно пасмурно, вечером вероятен небольшой дождь.
В воскресенье, 5 апреля, небольшой дождь синоптики прогнозирует на весь день, пасмурно, максимальная температура воздуха составит +6ºС
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