Тюмень за день: 1 апреля

18:32 01 апреля 2020
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В Тюменской области за сутки не выявлено новых больных коронавирусом

На карантине чуть более 5 тысяч человек.

Загсы до 1 июня приостановили свою работу

С 1 апреля до 1 июня в Тюменской области приостановлена регистрация браков и разводов в органах загс.

Тюменских работодателей просят сообщать о режиме работы сотрудников

Все организации просят предоставить и регулярно актуализировать ряд сведений.

Теги: Тюмень за день
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