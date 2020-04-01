Тюмень за день: 1 апреля

В Тюменской области за сутки не выявлено новых больных коронавирусом

На карантине чуть более 5 тысяч человек.

Загсы до 1 июня приостановили свою работу

С 1 апреля до 1 июня в Тюменской области приостановлена регистрация браков и разводов в органах загс.

Тюменских работодателей просят сообщать о режиме работы сотрудников

Все организации просят предоставить и регулярно актуализировать ряд сведений.