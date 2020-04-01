Тюмень за день: 1 апреля

В Тюменской области за сутки не выявлено новых больных коронавирусом
На карантине чуть более 5 тысяч человек.
Загсы до 1 июня приостановили свою работу
С 1 апреля до 1 июня в Тюменской области приостановлена регистрация браков и разводов в органах загс.
Тюменских работодателей просят сообщать о режиме работы сотрудников
Все организации просят предоставить и регулярно актуализировать ряд сведений.
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