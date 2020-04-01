Более трехсот тюменских пенсионеров на самоизоляции получили лекарства на дом

В Тюменской области соцработники доставляют на дом лекарства пожилым людям, находящимся на самоизоляции, которые имеют право на получение льготных медикаментов по рецептам врачей. В службе по доставке медикаментов работают 30 социальных работников, в среднем обрабатывается более 200 адресов ежедневно, сообщает региональный департамент социального развития.

"Самим пожилым гражданам никуда обращаться не надо, поликлиники самостоятельно передают социальным работникам информацию о том, кому необходимо отвезти лекарства, социальные работники получают рецепты в поликлиниках, затем — лекарства в аптеках и развозят их", — рассказала Жанна Гарманова, руководитель службы по доставке медикаментов, созданной при Областном центре реабилитации инвалидов.

Доставка осуществляется полностью бесконтактным способом с соблюдением всех мер безопасности. Социальный работник носит медицинскую маску, перчатки, пакет с лекарствами размещается на дверной ручке, предварительно обработанной дезинфицирующим средством. После звонка в дверь социальный работник отходит на безопасное расстояние (не менее чем 1,5 метра), гражданин забирает пакет, проверяет наличие лекарственных препаратов и расписывается в соответствующем бланке о получении лекарств. Пакет с документами также размещается на дверной ручке.

Доставка льготных лекарств на дом входит в комплекс дополнительных мер поддержки граждан Тюменской области в возрасте старше 65 лет, находящихся на самоизоляции с 28 марта 2020 года до 10 апреля 2020 года.