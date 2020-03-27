В Тюмени будут теплые выходные

Сегодня, 27 марта, в светлое время суток температура воздуха составит +2ºC...+4ºC, к вечеру похолодает до –1ºC...–4ºC, вероятные небольшие осадки.

В субботу, 28 марта, днем до +6ºC, малооблачно, скорость ветра до 11 м/с, осадков не предвидится.

В воскресенье, 29 марта, в городе в дневное время потеплеет до +10ºC, ясно и без осадков, ветер до 12 м/с.