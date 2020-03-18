У автобусов № 8, 29, 53 и 86 добавится остановка

В Тюмени в схемы движения маршрутов № 8 "ул. Таллинская — д. Матмасы, №29 "Городская поликлиника № 8 — мкр. Суходольский", № 86 "з-д Медоборудования — ОБИЛ (Центр нейрохирургии)" включаются остановки "Подъезд к развязке ул. Монтажников" в прямом и обратном направлениях.

Для маршрута №53 "мкр. Тюменский — ЖК Звездный городок" эта остановка добавится в сторону улицы 50 лет ВЛКСМ.

По сообщению Тюменьгортранса, изменения в схемах движения автобусов начнут действовать с 21 марта.

Уточнить расписание автобусов можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.