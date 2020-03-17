Тюмень за день: 17 марта

В 2021 году выпустят единую карту жителя Тюменской области

Единую карту сможет получить любой житель Тюменской области на добровольной и бесплатной основе.

Викторию Айметдинову, убившую младенца в Заводоуковске, отправили на принудительное лечение

В ходе предварительного следствия в отношении Айметдиновой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой было установлено, что она страдает психическим расстройством.

Инспекторы по доступной среде будут консультировать тюменских предпринимателей

Эксперты помогут сформировать рекомендации по созданию максимально качественной безбарьерной среды с учетом разумного приспособления.