Тюмень за день: 17 марта

В 2021 году выпустят единую карту жителя Тюменской области
Единую карту сможет получить любой житель Тюменской области на добровольной и бесплатной основе.
Викторию Айметдинову, убившую младенца в Заводоуковске, отправили на принудительное лечение
В ходе предварительного следствия в отношении Айметдиновой была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой было установлено, что она страдает психическим расстройством.
Инспекторы по доступной среде будут консультировать тюменских предпринимателей
Эксперты помогут сформировать рекомендации по созданию максимально качественной безбарьерной среды с учетом разумного приспособления.
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