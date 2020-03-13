Тюмень за день: 12 марта

Восемь лет колонии получил тюменец за разбойное нападение на банк "Открытие"

Нападение на банк "Открытие" на улице Щербакова произошло 17 сентября 2019 года.

Тюменцы стали больше жаловаться на негосударственные пенсионные фонды

В четвертом квартале 2019 года в Банк России поступило более 1,4 тыс. обращений от жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Тюменцы стали реже травмироваться на работе

В 2019 году в Тюменской области зафиксировано 396 случаев травматизма на производстве и 8 случаев профессиональных заболеваний.