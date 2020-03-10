Тюменец лишился иномарки, сдав ее в аренду

В Тюмени уголовное дело возбуждено в отношении молодого человека, который арендовал автомобиль и продал его.

Хозяин Lifan Х60 разместил объявление об аренде своего авто на одном из сайтов. На объявление откликнулся 26-летний тюменец. Мужчины составили договор, после чего арендатор завладел машиной во временное пользование.

В течение нескольких месяцев владелец иномарки получал оплату согласно договору, но потом молодой человек перестал платить и выходить на связь. Тогда хозяин авто обратился в полицию.

"Мужчина признался, что ему необходимы были деньги, и он продал транспортное средство, не имея на руках свидетельства о регистрации. Сумма ущерба потерпевшему составила 800 тысяч рублей, в то время как злоумышленник получил с продажи только 100 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ "Мошенничество".