Тюмень за день: 4 марта

18:00 04 марта 2020
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В тюменской прокуратуре рассказали о ситуации с проблемными домами

Всего на территории Тюменской области возводится 26 многоквартирных домов, по которым 14 застройщиками продлены сроки строительных работ.

В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дворника

Преступление было совершено накануне, 3 марта, на улице Щербакова.

В Тюмени обсуждают концепцию обустройства улицы Дзержинского

Муниципальный контракт на реконструкцию улицы уже заключен. Подрядной организацией, разрабатывающий проект, стал "Институт "Ленгипрогор".

Теги: Тюмень за день
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