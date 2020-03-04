Тюмень за день: 4 марта

Муниципальный контракт на реконструкцию улицы уже заключен. Подрядной организацией, разрабатывающий проект, стал "Институт "Ленгипрогор".

Всего на территории Тюменской области возводится 26 многоквартирных домов, по которым 14 застройщиками продлены сроки строительных работ.

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