Тюмень за день: 4 марта

В тюменской прокуратуре рассказали о ситуации с проблемными домами
Всего на территории Тюменской области возводится 26 многоквартирных домов, по которым 14 застройщиками продлены сроки строительных работ.
В Тюмени задержали мужчину, подозреваемого в убийстве дворника
Преступление было совершено накануне, 3 марта, на улице Щербакова.
В Тюмени обсуждают концепцию обустройства улицы Дзержинского
Муниципальный контракт на реконструкцию улицы уже заключен. Подрядной организацией, разрабатывающий проект, стал "Институт "Ленгипрогор".
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