Тюмень за день: 28 февраля

Водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет в Уватском районе, был пьян
Авария произошла вчера около 19 часов на 354-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
На тюменской трассе в автомобиле нашли 15 кг наркотиков
Водитель заметно нервничал, что послужило основанием для осмотра машины.
На выходных в Тюмени плюс и пасмурно
Осадков не предвидится.
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