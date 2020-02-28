Тюмень за день: 28 февраля

18:00 28 февраля 2020
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Водитель рейсового автобуса, съехавшего в кювет в Уватском районе, был пьян

Авария произошла вчера около 19 часов на 354-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

На тюменской трассе в автомобиле нашли 15 кг наркотиков

Водитель заметно нервничал, что послужило основанием для осмотра машины.

На выходных в Тюмени плюс и пасмурно

Осадков не предвидится.

Теги: Тюмень за день
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