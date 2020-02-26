На улице Брестской ограничат движение транспорта

В Тюмени в районе улицы Брестской, 12 с 7 марта по 7 мая 2020 года будет прекращено движение транспорта на проезде, примыкающем к перекрестку улицы Клары Цеткин и улицы Таврической. В районе дома №7 по улице Клары Цеткин будет сужена проезжая часть автомобильной дороги, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Белинского, межквартальные проезды.