На улице Брестской ограничат движение транспорта

09:20 26 февраля 2020
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В Тюмени в районе улицы Брестской, 12 с 7 марта по 7 мая 2020 года будет прекращено движение транспорта на проезде, примыкающем к перекрестку улицы Клары Цеткин и улицы Таврической. В районе дома №7 по улице Клары Цеткин будет сужена проезжая часть автомобильной дороги, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Белинского, межквартальные проезды.

Теги: ограничение движения
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