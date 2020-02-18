Тюмень за день: 17 февраля

18:00 17 февраля 2020
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В Тюмени пьяный водитель протащил автоинспектора по дороге с зажатой в форточке рукой

Водитель направил автомобиль в сторону ограждения, создавая угрозу жизни полицейского.

В "Битве на Туре" замена: вместо биг-эйра тюменцы увидят не менее зрелищный джиббинг

Четвертый ежегодный фестиваль "Битва на Туре" пройдет на набережной 22 февраля, но с небольшой поправкой.

В Тюмени администратор магазина мошенничал с возвратом товара

В течение двух месяцев он каждый день производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги.

Теги: Тюмень за день
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