Тюмень за день: 17 февраля

В Тюмени пьяный водитель протащил автоинспектора по дороге с зажатой в форточке рукой

Водитель направил автомобиль в сторону ограждения, создавая угрозу жизни полицейского.

В "Битве на Туре" замена: вместо биг-эйра тюменцы увидят не менее зрелищный джиббинг

Четвертый ежегодный фестиваль "Битва на Туре" пройдет на набережной 22 февраля, но с небольшой поправкой.

В Тюмени администратор магазина мошенничал с возвратом товара

В течение двух месяцев он каждый день производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги.