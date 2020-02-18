Тюмень за день: 17 февраля

В Тюмени пьяный водитель протащил автоинспектора по дороге с зажатой в форточке рукой
Водитель направил автомобиль в сторону ограждения, создавая угрозу жизни полицейского.
В "Битве на Туре" замена: вместо биг-эйра тюменцы увидят не менее зрелищный джиббинг
Четвертый ежегодный фестиваль "Битва на Туре" пройдет на набережной 22 февраля, но с небольшой поправкой.
В Тюмени администратор магазина мошенничал с возвратом товара
В течение двух месяцев он каждый день производил фиктивный возврат товаров и забирал деньги.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru