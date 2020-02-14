На выходных в Тюмени потеплеет

Сегодня, 14 февраля, в городе днем –9ºC, преимущественно малооблачно, ветер до 10 м/с.

В субботу, 15 февраля, в Тюмени пасмурно, в первой половине дня –13ºC...–10ºC, к вечеру потеплеет до –6ºC, пройдет небольшой снег, ветер до 6 м/с.

В воскресенье, 16 февраля, в светлое время суток –9ºC...–6ºC, облачно, вероятен небольшой снег. Скорость ветра составит 1–4 м/с.