В Тюмень ненадолго пришло похолодание

Сегодня утром, 10 февраля, в Тюмени до –20°C, к обеду пройдет небольшой снег и потеплеет до –13°C, к вечеру в городе –11°C.

Во вторник, 11 февраля, в областном центре в дневное время до –9°C, переменная облачность, скорость ветра 10 м/с, в среду, 12 февраля, чуть теплее — до –7°C днем, ветер до 8 м/с.

С четверга по воскресенье, с 13 по 16 февраля, в Тюмени устойчивая температура — в дневное время –11°C...–9°C, переменная облачность, преимущественно без осадков.