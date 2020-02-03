В Тюмени на неделе +2°C и снег с дождем

Существенное потепление ждет тюменцев уже в ближайшие дни. Но надолго это тепло не задержится.

Сегодня, 3 февраля, в Тюмени днем –7°C, небольшой снег, ветер до 16 м/с.

Во вторник, 4 февраля, в дневное время +1°C и вновь небольшой снег, в среду, 5 февраля, +2°C и снег с дождем.

С четверга по субботу, с 6 по 8 февраля, в городе днем –8°C...–6°C, снег, в воскресенье, 9 февраля, похолодает до –13°C.