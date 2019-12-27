Из Тюмени вывезли 17,8 тыс. кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации города Тюмени

После снегопада в Тюмени на полигоны доставили 17800 кубометров снега. Этой ночью снег убирали 292 дорожных рабочих, на дороги было выведено 523 единицы техники.

"Работы велись на основных магистралях города, чтобы максимально обеспечить их пропускную способность днем. В данный момент уборка снега продолжается, ее ведут 576 рабочих и 573 единицы техники", — рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Продолжается вывоз снега с улично-дорожной сети. Эту же работу должны провести управляющие компании в обслуживаемых ими дворах, сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.