Возле ТЦ "Тюменский" запретят остановку транспорта

В Тюмени автомобилям запретят останавливаться в районе ТЦ "Тюменский". Для упорядочения парковки с 23 декабря 2019 года вводятся ограничения напротив строения № 116 /1 по улице Мельникайте.

Места, запрещающие стоянку и остановку, будут обозначены дорожными знаками "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Автомобилистов просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.