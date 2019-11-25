У автобуса №77 добавятся остановки

В Тюмени с 30 ноября изменится схема движения маршрута №77 "с/о Русское поле — ул. Трактовая (д. Патрушева)". По сообщению Тюменьгортранса, в него включаются остановки "ул. Таежная (д. Патрушева)" в прямом и обратном направлении, расположенных на улице Сибирской и "ул. Новая (д. Патрушева)" по направлению движения в сторону улицы Трактовой.

Расписание автобуса можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.