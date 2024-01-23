Суд обязал компанию-перевозчика в Тюмени выплатить пассажирке 300 тысяч рублей за травмы

Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Татьяны И. к пассажирскому автотранспортному предприятию №1 о взыскании компенсации морального вреда.

Из материалов гражданского дела известно, что 13 июня 2023 года пассажирка автобуса №88 во время движения транспорта упала и получила закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом правой бедренной кости, раны правой височной области.

Суд взыскал в пользу истицы компании компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, а также госпошлину в сумме 300 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.