Тюмень за день: 20 ноября

В Тюмени осудили водителя, снесшего переход стрелой манипулятора
Ущерб составил более 5,1 млн рублей.
В тюменских детсадах откроют 22 ясельные группы
В частности откроется яслеград по улице Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года.
По факту пожара в Ишимском районе, в котором погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело
Трагедия произошла накануне, 19 ноября, в деревне Большой Остров Ишимского района. При пожаре в частном доме погибли две девочки.
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