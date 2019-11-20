Тюмень за день: 20 ноября

В Тюмени осудили водителя, снесшего переход стрелой манипулятора

Ущерб составил более 5,1 млн рублей.

В тюменских детсадах откроют 22 ясельные группы

В частности откроется яслеград по улице Мурманской, где из шестнадцати групп две будут принимать малышей до года.

По факту пожара в Ишимском районе, в котором погибли два ребенка, возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла накануне, 19 ноября, в деревне Большой Остров Ишимского района. При пожаре в частном доме погибли две девочки.