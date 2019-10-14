В Тюмени частично перекроют улицу Ванцетти

12:48 14 октября 2019
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В Тюмени участок улицы Ванцетти временно закроют для автомобилей. Движение будет прекращено на участке от улицы Советской, 51/2 до въезда в дворовую территорию по улице Свердлова, 22.

Ограничение будет действовать с 15 октября до 10 ноября 2019 года, на время ремонта автомобильных дорог по улицам Ванцетти и Елецкой, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок автомобилисты могут по улице Свердлова, улице Водопроводной, улице Комсомольской, улице Осипенко.

Теги: ограничение движения
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