В Тюмени частично перекроют улицу Ванцетти

В Тюмени участок улицы Ванцетти временно закроют для автомобилей. Движение будет прекращено на участке от улицы Советской, 51/2 до въезда в дворовую территорию по улице Свердлова, 22.

Ограничение будет действовать с 15 октября до 10 ноября 2019 года, на время ремонта автомобильных дорог по улицам Ванцетти и Елецкой, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Объехать перекрытый участок автомобилисты могут по улице Свердлова, улице Водопроводной, улице Комсомольской, улице Осипенко.