На улицах Революции и Цимлянской ограничат движение

В Тюмени с 10 октября будет ограничено движение транспорта по улице Революции на участке от дома №138а по улице Мельникайте до пересечения с улицей Салехардской, а также по улице Цимлянской — от пересечения с улицей Пышминской до пересечения с улицей Революции.

Ограничение движения будет действовать по 22 ноября 2019 года. Оно связано с ремонтом автомобильной дороги по улице Революции. Пути объезда: улица Пышминская, улица Колхозная, межквартальные проезды.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта отмечают, что для автомобилей тюменцев, работающих или проживающих в этом районе, проезд будет разрешен.