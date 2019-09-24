Участок улицы 30 лет Победы будет перекрыт до октября

В Тюмени автомобильное движение по улицы 30 лет Победы от здания №23 до здания №27 по-прежнему прекращено на время реконструкции транспортной развязки по улице Мельникайте. Этот отрезок закрыт для транспорта до 1 октября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
Объехать перекрытый участок можно по улице Н. Федорова, улице В. Гнаровской, межквартальным проездам.
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