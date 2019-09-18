В Тюмени на офис напал мужчина со шприцом

Накануне в Тюмени в вечернее время неизвестный напал на офис микрокредитной организации и пытался похитить деньги.

Мужчина угрожал менеджеру организации шприцом, требуя передать ему всю наличность из кассы. Женщина начала громко кричать и звать на помощь, и злоумышленник поспешил скрыться.

Полиция задержала нападавшего по горячим следам недалеко от места преступления. Им оказался 31-летний безработный тюменец. В отношении него возбуждено уголовное дело за попытку грабежа.