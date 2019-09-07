Жители тюменского села пойдут под суд за 100 кг кедровых шишек

В дежурную часть вагайского отдела полиции обратился местный житель 1991 года рождения. Мужчина пояснил, что из его ангара пропало семь мешков кедровых шишек весом 105 килограммов и 23 килограмма очищенных кедровых орехов. Общая сумма ущерба составила 14 500 рублей.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Тогда задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Спустя несколько дней подозреваемые решили похить еще 10 мешков кедровых орехов весом 400 кг, но их спугнул хозяин постройки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение предполагаемых злоумышленников и задержали их.

Задержанные, 19-летние жители Вагая, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, свою вину признали и пояснили, что похищали лесные орехи для продажи и таким образом зарабатывали. В настоящее время в отношении подозреваемых следователем возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище" и частью 3 статьи 30 части 2 статьи 158 УК РФ "Покушение на кражу". Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.