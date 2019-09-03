На Хохрякова и Семакова ограничат движение

В Тюмени с 4 сентября по 30 октября 2019 года на двух улицах в центре города будет ограничено движение транспорта.

На улице Хохрякова для машин будет закрыт участок от улицы Челюскинцев до улицы Семакова, на улице Семакова — от улицы Володарского до улицы Хохрякова. Там пройдут работы на теплосетях.

По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, на время работ по улице Советской на участке от улицы Кирова до улицы Челюскинцев будет организовано двустороннее движение, также будет обеспечен подъезд к жилым домам, находящимся вблизи границ перекрытого участка.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытые участки можно по улице Челюскинцев, улице Володарского, улице Республики, улице Ленина.