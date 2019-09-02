На Московском тракте частично ограничат движение

12:23 02 сентября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени с 6 по 9 сентября 2019 года будет прекращено движение транспорта по улице Московский тракт на участке от дома №139 до здания №145, корпус 3. Там пройдут работы по капитальному ремонту тепловых сетей, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по внутриквартальным проездам по улице Московский тракт.

Теги: ограничение движения
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2019