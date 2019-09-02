В Тюмени временно закрыли еще один участок улицы Полевой

Со 2 по 20 сентября 2019 года для транспорта закрыт перекресток улиц Полевой — Пролетарской. На улице Полевой продолжается капитальный ремонт.

Водителей просят следовать указаниям дорожных знаков и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице Льва Толстого и улице Комбинатской, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.