Участок улицы Одесской останется закрытым до 30 сентября

В Тюмени дорожное движение на участке улицы Одесской от улицы Республики до улицы 50 лет Октября не возобновится до 30 сентября 2019 года. Работы в рамках капитального ремонта продлены на время переустройства бытовой канализации, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Объехать перекрытый участок можно по улице 50 лет Октября, улице Севастопольская, улице Парфенова, улице Мельникайте, улице Пржевальского.