На улице Семакова ограничат движение

В Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Семакова на участке от улицы Герцена до улицы Урицкого. Ограничение будет действовать с 5 сентября по 15 октября 2019 года.
На этом участке пройдут работы на инженерных коммуникациях, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда: улица Кирова, улица Челюскинцев.
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