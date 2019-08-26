На улице Семакова ограничат движение

В Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Семакова на участке от улицы Герцена до улицы Урицкого. Ограничение будет действовать с 5 сентября по 15 октября 2019 года.

На этом участке пройдут работы на инженерных коммуникациях, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на дорожные знаки. Пути объезда: улица Кирова, улица Челюскинцев.