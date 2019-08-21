Тюмень за день: 21 августа

Фото Екатерины Шиловой

У ж/д вокзала ограничено движение транспорта

В Тюмени с 21 августа по 30 октября 2019 года прекращено движение транспорта по улице Привокзальной на участке от дома №60 до дома №30.

Эксперт: общаться с ребенком важно с самого его рождения

Общение матери с ребенком с момента появления его на свет играет важную роль для речевого развития. Как рассказала эксперт с четырнадцатилетним стажем, педагог регионального проекта Школы ранней помощи Лариса Сулима, процесс становления речи базируется на естественных способностях ребенка.

На участке улицы Ямской ограничат движение

В Тюмени будет временно прекращено движение транспорта по улице Ямской на участке от улицы Коммунистической до дома №14 по улице Ямской. Ограничение будет действовать с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа 2019 года.

Тюменцы могут проконсультироваться по поводу получения адресной социальной помощи

Телефон горячей линии по вопросам получения адресной социальной помощи на основе социального контракта для малоимущих граждан Тюменской области работает до 30 августа.

На Всемирных играх полицейских и пожарных тюменцы завоевали пять медалей

XVIII Всемирные игры полицейских и пожарных прошли в китайском городе Чэнду. В состязаниях участвовала сборная команда полицейских Тюменской области.