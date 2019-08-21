На участке улицы Ямской ограничат движение

14:45 21 августа 2019
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В Тюмени будет временно прекращено движение транспорта по улице Ямской на участке от улицы Коммунистической до дома №14 по улице Ямской. Ограничение будет действовать с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа 2019 года.

Как уточняют в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, перекрытие связно с ремонтом участка теплосети.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Луначарского, улица Свободы, улица Казанская, улица Ямская.

Теги: ограничение движения
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