Участок улицы 30 лет Победы закроют на месяц

11:22 15 августа 2019
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В Тюмени будет прекращено движение по улице 30 лет Победы от административного здания №23 до здания №27. Ограничение будет действовать с 20 августа до 20 сентября.

На этом участке пройдет реконструкция транспортной развязки на пересечении ж/д "Москва — Владивосток", сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

Объехать перекрытый участок можно по межквартальным проездам, улице Николая Федорова, улице Валерии Гнаровской.

Теги: ограничение движения
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