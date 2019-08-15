Участок улицы 30 лет Победы закроют на месяц

В Тюмени будет прекращено движение по улице 30 лет Победы от административного здания №23 до здания №27. Ограничение будет действовать с 20 августа до 20 сентября.

На этом участке пройдет реконструкция транспортной развязки на пересечении ж/д "Москва — Владивосток", сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени

Объехать перекрытый участок можно по межквартальным проездам, улице Николая Федорова, улице Валерии Гнаровской.