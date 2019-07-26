Выходные в Тюмени будут теплыми

В ближайшие дни в Тюмени установится теплая погода, возможны осадки, но они, по прогнозу синоптиков, будут незначительными.

Сегодня днем в городе до +24°C и ясно, дождя не предвидится. В субботу, 27 июля, максимальная температура воздуха составит +25°C, в течение дня вероятны небольшие осадки, в целом ясно и малооблачно. В воскресенье, 28 июля, днем до +26°C, вновь возможен небольшой дождь.