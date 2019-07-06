Улицу Одесскую в Тюмени закроют для транспорта до конца июля

Ограничение движения на улице Одесской вводится с 8 по 30 июля на участках от улицы Республики до улицы Котовского и от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.

Запрет обусловлен проведением капитального ремонта.

Участникам дорожного движения рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Объехать участок улицы можно по улицам Котовского, Пржевальского и Энергетиков.