Улицу Одесскую в Тюмени закроют для транспорта до конца июля

Ограничение движения на улице Одесской вводится с 8 по 30 июля на участках от улицы Республики до улицы Котовского и от улицы Котовского до улицы 50 лет Октября.
Запрет обусловлен проведением капитального ремонта.
Участникам дорожного движения рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
Объехать участок улицы можно по улицам Котовского, Пржевальского и Энергетиков.
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