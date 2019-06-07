Тюмень за день: 6 июня

Фото Ирины Алькаевой

Одаренные школьники создадут настольную игру о Тюмени XIX века и подумают, чем привлечь туристов

Триста одаренных школьников Тюменской области примут участие в губернаторских профильных сменах "Мы — будущее региона". В оздоровительно-образовательном центре "Серебряный бор" под Тюменью с 20 июня по 10 июля для учеников 7–10 классов будут работать социально-гуманитарная, историко-краеведческая и геологическая лаборатории.

Улицу Осипенко отремонтируют к концу июля

В Тюмени основные работы на участке улицы Осипенко планируют завершить к концу июля. Об этом было сказано на выездном рабочем совещании по ремонту дорог, которое провел Руслан Кухарук.

"Дом.ru Бизнес" приглашает на тренинг Радислава Гандапаса в Тюмени

Известный специалист по лидерству Радислав Гандапас 13 июня проведет легендарный тренинг "Self Made Man" в Тюмени. Мероприятие состоится в КТЗ "Золотые Ворота Сибири". Информационный партнер – федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес".

В Тюменской области ожидаются сильный ветер и дождь

Неблагоприятные погодные явления прогнозируют синоптики на пятницу, 7 июня, на юге Тюменской области.

Тюменцев приглашают на XXX Всероссийский олимпийский день

В Тюмени 16 июня в 12:00 на площадке перед футбольным стадионом "Геолог" (ул. Коммуны, 22) начнется XXX Всероссийский олимпийский день, приуроченный к 75-летию образования Тюменской области, юбилею Международного олимпийского комитета и грядущим II Европейским детским играм. Вход на мероприятия свободный.