На улице Киевской ограничат движение

На время капитального ремонта в Тюмени ограничат движение транспорта на улице Киевской на участке от улицы Котовского до улицы Рижской. Ограничение будет действовать с 20 мая по 30 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.
Проезд в зоне ограничения движения будет разрешен для транспорта горожан, работающих или проживающих в этом районе. Остальным автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Мельникайте, Республики, Котовского.
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