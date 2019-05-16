На улице Киевской ограничат движение

12:45 16 мая 2019
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На время капитального ремонта в Тюмени ограничат движение транспорта на улице Киевской на участке от улицы Котовского до улицы Рижской. Ограничение будет действовать с 20 мая по 30 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Проезд в зоне ограничения движения будет разрешен для транспорта горожан, работающих или проживающих в этом районе. Остальным автомобилистам предлагают объезжать участок по улицам Мельникайте, Республики, Котовского.

Теги: ограничение движения
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