Улицу Киевскую частично закроют для транспорта

В Тюмени на время капитального ремонта закроют для машин участок улицы Киевской. С 26 апреля по 9 августа 2019 года движение на автомобильной дороге будет ограничено от улицы Котовского до улицы Энергетиков.

В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта отмечают, что проезд будет разрешен для транспорта, обслуживающего объекты в зоне ограничения, а также для автомобилей граждан, работающих или проживающих в этом районе.

Пути объезда перекрытого участка: по ул. Мельникайте, ул. Минская, ул. Котовского.