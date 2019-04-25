Улицу Киевскую частично закроют для транспорта

В Тюмени на время капитального ремонта закроют для машин участок улицы Киевской. С 26 апреля по 9 августа 2019 года движение на автомобильной дороге будет ограничено от улицы Котовского до улицы Энергетиков.
В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта отмечают, что проезд будет разрешен для транспорта, обслуживающего объекты в зоне ограничения, а также для автомобилей граждан, работающих или проживающих в этом районе.
Пути объезда перекрытого участка: по ул. Мельникайте, ул. Минская, ул. Котовского.
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