Улицу Киевскую частично закроют для транспорта

10:32 25 апреля 2019
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В Тюмени на время капитального ремонта закроют для машин участок улицы Киевской. С 26 апреля по 9 августа 2019 года движение на автомобильной дороге будет ограничено от улицы Котовского до улицы Энергетиков.

В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта отмечают, что проезд будет разрешен для транспорта, обслуживающего объекты в зоне ограничения, а также для автомобилей граждан, работающих или проживающих в этом районе.

Пути объезда перекрытого участка: по ул. Мельникайте, ул. Минская, ул. Котовского.

Теги: ограничение движения
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