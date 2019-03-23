В выходные на Тобольском тракте временно ограничат движение

16:59 22 марта 2019
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В Тюмени 23 и 24 марта с 0.00 до 05.00 часов будет частично ограничено движение транспорта на Тобольском тракте у пересечения с улицей Тимофея Чаркова. Работы по замене высоковольтной линии будут проводиться с периодом перекрытия движения на 10 минут и его возобновления на 20 минут.

Госавтоинспекция просит участников движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков в месте проведения работ.

Теги: ограничение движения
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