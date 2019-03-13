В Тюменской области ожидается сильный снег

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в регионах УрФО во второй половине недели.

По сообщению Гидрометцентра, 13–15 марта на юге Тюменской области вероятны осадки (мокрый снег, дождь, 15 марта — сильные), налипание мокрого снега, ветер 16–21 м/с. 15 марта отложение мокрого снега, метель.

Также на эти дни в Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируется снег (15 марта — сильный), мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, ветер 16-19 м/с. 14 марта в Свердловской, Челябинской, Курганской областях осадки, ветер до 15 м/с.

Как сообщает ФКУ "Уралуправтодор", дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Вместе с тем водителям рекомендуют не рисковать жизнью и здоровьем и по возможности воздержаться от дальних поездок.