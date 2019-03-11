В Ишиме привлекли к ответственности девушку, ехавшую на подножке поезда

В Ишиме протокол об административном правонарушении составили на 19-летнюю жительницу Омска, которая пренебрегла правилами поведения на железнодорожном транспорте.

На вокзале Екатеринбурга омичка, опоздавшая на поезд сообщением Москва — Улан-Уде, зацепилась за поручни нерабочего тамбура одного из вагонов уходящего состава и некоторое время ехала на подножке. Нарушительницу заметили члены поездной бригады, сообщили машинисту, который в экстренном порядке остановил состав.

На станции Ишим с девушкой побеседовали сотрудники транспортной полиции, на нее составили протокол по ч.1 ст.11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).